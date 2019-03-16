Комсомольцы недовольны руководством Ивачева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны детали потасовки на заседании обкома КПРФ в Екатеринбурге 16 марта. В зал ворвались порядка 20 комсомольцев во главе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым и стали скандировать «Ивачева [секретаря свердловского обкома Александра Ивачева — прим. ред.] — в отставку». В ответ он вызвал полицейских.

Перед тем, как последовала потасовка, комсомольцы несколько раз прокричали «Позор!» В ответ их призвали «вести себя достойно, если они называют себя коммунистами». После этого завязалась драка, и молодых людей выдворили из зала.

Отметим, молодые люди также раздавали в фойе листовки, в которых описывались коррупция и поборы в обкоме. Так, активисты привели в пример квартиру Ивачева за 5 млн рублей и автомобиль Volvo за 2,7 млн рублей. Кроме того, в документе утверждается, что в 2016 году «ряд сотрудников аппарата были уволены из-за личной неприязни к ним со стороны жены первого секретаря Вики Ивачевой».

Комсомольцы также обратили внимание на другие скандалы в партии, связав их с Ивачевым. «В июле 2018 года, из-за очередного идеологического конфликта с первым секретарем обкома КПРФ, ушел с работы в партии руководитель аппарата обкома Андрей Хабаров. Также летом, прекратил партийную деятельность секретарь обкома по организационной работе Эдуард Мансуров», — говорится в документе.

В повестке обкома в том числе значился роспуск городской комсомольской организации. Собравшиеся обсуждали исключение из обкома в том числе лидера комсомольцев Андрея Хабарова и экс-депутата гордумы Эдуарда Мансурова.



«URA.RU» приводит полный текст обращения комсомольцев:

Уважаемые товарищи!

К Вам обращается Екатеринбургское отделение комсомола, в связи со сложившейся тяжелой ситуацией в Свердловском областном отделении КПРФ и ЛКСМ РФ.

В марте 2014 года Александр Ивачев избирается первым секретарем обкома КПРФ. Мы все с большой надеждой смотрели на нашего руководителя, ждали положительных изменений и роста поддержки компартии среди жителей нашей области.

Но жизнь показала, что всё пошло совсем не так, как мы думали и вместо развития нашей партии мы увидели её деградацию.

Уже в том же 2014 году он покупает более чем за 5 млн. рублей квартиру в том же доме, где находится обком КПРФ — по адресу: город Екатеринбург, Машинная, 3а. В 2016 году, когда пришла пора Ивачеву предоставлять декларацию о доходах (в связи с избранием его депутатом), он не смог обосновать все расходы имеющейся у него зарплатой, на что обратила внимание прокуратура. В связи с этим, часть дохода, пошедшего на покупку квартиры он был вынужден обосновать фиктивной распиской, что стало широко известно благодаря скандалу в СМИ.

В 2016 году в период выборов в нашу область приезжает политтехнолог из Тулы Владислав Сухорученков. Все помнят его хамское отношение как к простым коммунистам, так и к работникам аппарата обкома. Никакой пользы для предвыборной кампании он не принес, но зато за счет партии ему и его помощнику снимали квартиры, а зарплата Сухорученкова составляла 500 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в ходе их работы выяснилось, что они берут откаты с работников агитационной сетки. Секретарем обкома Романом Зыковым была сделана аудиозапись, подтверждающая эти факты. Запись была продемонстрирована Ивачеву, но абсолютно никаких действий с его стороны не последовало.

Летом 2016 года многие комсомольцы и сотрудники аппарата обкома КПРФ по поручению Ивачева меняли доллары на сотни тысяч рублей, куда потом шли эти деньги остается только догадываться.

Как итог такой политики, в Заксобрание от КПРФ было избрано лишь 4 депутата, в отличии от 7 человек, работавших в предыдущем созыве. Параллельно, проходили выборы в местные думы, где количество депутатов-коммунистов также уменьшилось.

Что делает Ивачев по итогам этой кампании? Сначала улетает отдыхать, а в декабре 2016 г. он покупает себе новый автомобиль — Вольво ХС 60, минимальная стоимость 2,7 миллиона рублей (госномер Е456НУ 196). Так как он не в состоянии объяснить, откуда у него деньги на покупку машины, он оформляет ее на родственницу жены, жительницу Тульской области. Долгое время он пытается скрывать факт приобретения автомобиля, но через какое-то время уже весь аппарат обкома достоверно узнал об этой дорогостоящей покупке первого секретаря.

И это только лишь вершина айсберга. Мы не знаем, сколько денег ушло в карман Ивачева, вместо того чтобы быть использованными на агитацию за КПРФ. Многие коммунисты не были избраны в свои думы именно потому, что Александр Ивачев предпочел давать деньги не на их избирательные кампании, а потратить исключительно на себя.

В том же 2016 году ряд сотрудников аппарата были уволены из-за личной неприязни к ним со стороны жены первого секретаря Вики Ивачевой. В дальнейшем, кадровая политика в обкоме только ухудшалась. На фоне описанных выше скандалов с оплатой услуг политтехнологов с поста секретаря обкома по агитации и пропаганде (но не из партии) уходит Роман Зыков. Несмотря на противодействие Ивачева, партийная первичка Зыкова по-прежнему отказывается исключать его из рядов партии.

Часто коррумпированные чиновники-единороссы ставят на различные должности своих жен и друзей детства. Не отстает от них и Александр Ивачев. Его жена Вика Ивачева устроена на работу помощницей одного из депутатов КПРФ. Согласно декларациям, она получила в 2016 году — 573 тыс. руб., в 2017 — 395 тыс. руб. Чем она занимается, кроме создания интриг и выживания из аппарата неугодных ей людей не ясно. Что касается друзей, по итогам выборов в Екатеринбургскую городскую Думу 2018 года депутатом становится одноклассник Ивачева Олег Гордеев, который до этого не имел никакого отношения к КПРФ и состоял в другой политической партии — ЛДПР. Неясным остается и то, как депутатами от КПРФ стали главный инженер бизнес-центра «Высоцкий» Виктор Сомиков, который на тех же выборах перед этим участвовал в праймериз «Единой России», а также топ-менеджер Русской медной компании Игорь Аксёнов, ни дня не проработавший в партии до выборов в Законодательное Собрание Свердловской области в 2016 году.

В июле 2018 года, из-за очередного идеологического конфликта с первым секретарем обкома КПРФ, ушел с работы в партии руководитель аппарата обкома Андрей Хабаров.

Уход сотрудников обкома, вынужденных ежедневно общаться с «правящей четой» Свердловского обкома КПРФ продолжается и поныне. В марте 2019 года ушел с работы сотрудник обкома Александр Бычков, мотивировав свой уход невозможностью продолжать работу в атмосфере обкома.

Осенью 2018 года, сразу после избрания в Екатеринбургскую городскую думу активист екатеринбургского комсомола, второй секретарь горкома ЛКСМ РФ Андрей Пирожков предлагает Ивачеву принять хотя бы на одну ставку активиста комсомола (на 5 тысяч рублей в месяц) для использования этих средств на работу ЛКСМ РФ. Ивачев несколько раз последовательно отказывает в этом, требуя обналичивать все ставки и сдавать их ему «на руки».

В этом требовании хотя бы 5 тысяч рублей на работу всей организации городского комсомола Пирожкова поддерживают комсомольцы горкома. Продолжительное время Пирожков старается найти компромисс, однако Ивачев неоднократно в приватных беседах с аппаратом обкома заявляет, что ему неинтересны и безразличны дела комсомольской организации.

Этот конфликт тянется до начала 2019 года, когда, видя все факты сомнительного распределения денег через кассу обкома, Андрей Пирожков заявляет о том, что часть ставок помощников готов передавать самым активным комсомольцам в независимости от вымогательств Александра Ивачева.

По указке Ивачева секретарь обкома КПРФ по молодежной политике принимает единоличное решение распустить екатеринбургский комсомол. Бюро обкома ЛКСМ РФ проводит это решение в отсутствие кворума. Фактически, 63 комсомольцам Екатеринбурга в одночасье отказали в праве называться комсомольцами по волюнтаристскому решению партийных работников.

Мы считаем, что все коммунисты обязаны бороться с коррупцией. И не важно, где она гнездится: в правительстве или внутри партии. Замалчивать вышеназванные факты невозможно. При сохранении существующего курса обком КПРФ будет все дальше ослабевать, коммунисты будут разочаровываться, поддержка партии среди населения будет падать. Существует лишь один способ изменить ситуацию — отправить Ивачева в отставку с поста руководителя Свердловского обкома КПРФ.