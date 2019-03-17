Врач Началовой сообщил о случайной смерти певицы

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 20:03
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, медицина, врачи, доктора
Доктора не смогли спасти звезду эстрадыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Певицу Юлию Началову убила случайность. Об этом заявил главный врач клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого артистка проходила лечение в связи с обострением подагры за полгода до смерти.

«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало», — сообщил Шуров в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды». Доктор подчеркнул, что во время лечения Началова не страдала от наркозависимости, не болела волчанкой и диабетом, уточняет агентство Nation News.

Ранее сообщалось, что 13 марта певицу ввели в состояние искусственной комы. На следующий день у женщины отказали почки.16 марта Началова умерла, не приходя в сознание. Артистка будет похоронена 19 марта на Троекуровском кладбище, передает RT.

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