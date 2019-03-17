В городе Октябрьском республики Башкортостан мужчина бросил кота в лося, забредшего в один из дворов. Как дикий зверь оказался в городе, не уточняется.
На видео, опубликованном в Instagram городским общественником Вячеславом Степановым, видно, что лось очень напуган. После того, как некий горожанин швырнул в него котом, лесной житель убежал из двора. Позднее волонтеры общества защиты животных поймали заблудившегося лося, обездвижили его транквилизатором и вывезли в лес, пишет «Комсомольская правда».
Ранее в республике Хакасия к стаду лошадей прибилась лосиха, пишет ИА FlashSiberia. Лосиха пришла с лошадьми с полей в загон и никуда не собиралась уходить. В итоге животное было вывезено на территорию зоологического заказника сотрудниками комитета по охране окружающей среды.