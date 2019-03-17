В Башкирии мужчина бросил кота в бегающего по двору лося. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 21:21
Размер текста
-
17
+
Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лось был очень напуган и после того, как в него швырнули котом, убежалФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Октябрьском республики Башкортостан мужчина бросил кота в лося, забредшего в один из дворов. Как дикий зверь оказался в городе, не уточняется.

На видео, опубликованном в Instagram городским общественником Вячеславом Степановым, видно, что лось очень напуган. После того, как некий горожанин швырнул в него котом, лесной житель убежал из двора. Позднее волонтеры общества защиты животных поймали заблудившегося лося, обездвижили его транквилизатором и вывезли в лес, пишет «Комсомольская правда».

Ранее в республике Хакасия к стаду лошадей прибилась лосиха, пишет ИА FlashSiberia. Лосиха пришла с лошадьми с полей в загон и никуда не собиралась уходить. В итоге животное было вывезено на территорию зоологического заказника сотрудниками комитета по охране окружающей среды.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...