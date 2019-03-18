Специалистов для суперцентра науки Тюменской области подготовят в Сколково

Московская школа управления «Сколково» получила от Тюменской области 4,8 млн рублей для обучения 76 жителей региона разработке концепции научно-образовательного центра. Об открытии НОЦ в России заговорили в конце прошлого года. Но официального документа о том, что один из НОЦ будет создан именно в Тюменской области, нет.
«Это серия научно-образовательных сессий, которые мы проводим по заказу правительства области, чтобы сформировать вместе с научным сообществом программу „Концепция НОЦ“. Никто не скрывает, что ряд регионов пытается эти концепции написать. Мы не исключение. И делаем это не дожидаясь, когда Федерация объявит условия конкурса», — сказал «URA.RU» директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер. Он отметил, что в 2018 году уже были проведены две обучающие сессии.
Согласно документам на сайте госзакупок, заказчиком обучения выступил Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО). При запросе котировок в «Сколково» предложили самую низкую цену контракта. Два других института — Новосибирский государственный технический университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет — готовы были провести сессии за 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию до конца 2019 года в двух регионах Большого Урала — Тюменской области и Пермском крае — будут открыты научно-образовательные центры (НОЦ).