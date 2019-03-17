Псковский губернатор отреагировал на историю девочки, которую затравили после обращения к Путину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал создать комиссию, которая разберется в ситуации с двенадцатилетней девочкой, пострадавшей от травли односельчан после обращения за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. По данным «Медузы», в комиссию вошли заместитель губернатора Вера Емельянова и детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова.
«Члены комиссии поедут в деревню Томсино Себежского района, где живет семья девочки, чтобы поговорить с ребенком и ее мамой», — сказано в сообщении «Медузы».
Жители деревни Томсино Псковской области затравили 12-летнюю Таню (имя изменено — прим.ред.) и ее маму Елену за то, что школьница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. В письме она попросила о помощи. Односельчане считают, что все живут одинаково, а мама с дочкой являются «выскочками», которых необходимо проучить. Школьницу, которая из-за травли стала учиться дистанционно, обвинили в краже телефонов, а после у нее обманом выпросили обнаженное фото и выложили его в соцсетях. С работы маму девочки заставили уволиться. После второго интервью ей позвонили незнакомые люди и заявили: «Если ты не понимаешь с одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха». Не прекращаются и угрозы со стороны соседей. Теперь семья ищет дом в другом районе Псковской области, чтобы переехать как можно скорей.