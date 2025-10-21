Комиссованный после ранения Захар Прилепин планирует заключить новый контракт на военную службу
Захар Прилепин намерен вновь заключить контракт с Минобороны, передает ТАСС
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Писатель Захар Прилепин намерен вернуться на военную службу. Он в ближайшее время планирует заключить новый контракт. Об этом сообщает ТАСС. Причем ранее сообщалось, что Прилепин был досрочно комиссован с военной службы.
«Захар Прилепин сейчас находится в Донбассе и возобновляет военную службу», — сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Причем отмечается, что писатель принял решение о возвращении на службу еще несколько месяцев назад.
Ранее Захар Прилепин был комиссован после ранения в результате покушения. Инцидент произошел в мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области: автомобиль писателя был подорван, погиб его водитель и соратник Александр Шубин, который служил вместе с ним в батальоне Росгвардии «Оплот». Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину, передает 360.RU.
После покушения Прилепин проходил лечение, а в июне 2023 года был награжден орденом Мужества указом президента России Владимира Путина. Погибший Шубин был также удостоен награды посмертно. После реабилитации Прилепин в интервью давал понять, что намерен вернуться на службу. Он также в конце сентября 2025 года давал понять, что окончание СВО будет не скоро, передает телеканал «Царьград».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.