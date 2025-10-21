Логотип РИА URA.RU
Комиссованный после ранения Захар Прилепин планирует заключить новый контракт на военную службу

ТАСС: Захар Прилепин заключает новый контракт на военную службу
21 октября 2025 в 08:33
Захар Прилепин намерен вновь заключить контракт с Минобороны, передает ТАСС

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Писатель Захар Прилепин намерен вернуться на военную службу. Он в ближайшее время планирует заключить новый контракт. Об этом сообщает ТАСС. Причем ранее сообщалось, что Прилепин был досрочно комиссован с военной службы. 

«Захар Прилепин сейчас находится в Донбассе и возобновляет военную службу», — сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Причем отмечается, что писатель принял решение о возвращении на службу еще несколько месяцев назад. 

Ранее Захар Прилепин был комиссован после ранения в результате покушения. Инцидент произошел в мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области: автомобиль писателя был подорван, погиб его водитель и соратник Александр Шубин, который служил вместе с ним в батальоне Росгвардии «Оплот». Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину, передает 360.RU.

После покушения Прилепин проходил лечение, а в июне 2023 года был награжден орденом Мужества указом президента России Владимира Путина. Погибший Шубин был также удостоен награды посмертно. После реабилитации Прилепин в интервью давал понять, что намерен вернуться на службу.  Он также в конце сентября 2025 года давал понять, что окончание СВО будет не скоро, передает телеканал «Царьград».

