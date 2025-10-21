В Пентагоне пошутили про галстук Хегсета с российским триколором
Хегсет патриот, который чтит свою страну и флаг, заявил Парнелл
Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense
В Пентагоне отшутились на вопрос журналиста по поводу российского триколора на галстуке главы Пентагона Пита Хегсета. Сделал это главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
«Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук», — заявил Парнелл, отвечая на вопрос журналиста издания HuffPost. Также он назвал Хегсета патриотом, который чтит свою страну и флаг.
Ранее, 17 октября, глава Пентагона Пит Хегсет появился на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке с красными, синими и белыми полосами, напоминающими российский триколор. Этот выбор аксессуара вызвал обсуждение на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной и переговоров о поставках вооружений Киеву.
- Замечание21 октября 2025 09:10французский флаг тоже красно белый синий, может он французов любит