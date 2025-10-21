В Пентагоне пошутили про галстук Хегсета с российским триколором

Хегсет патриот, который чтит свою страну и флаг, заявил Парнелл Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense

В Пентагоне отшутились на вопрос журналиста по поводу российского триколора на галстуке главы Пентагона Пита Хегсета. Сделал это главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

«Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук», — заявил Парнелл, отвечая на вопрос журналиста издания HuffPost. Также он назвал Хегсета патриотом, который чтит свою страну и флаг.