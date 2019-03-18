В самом скандальном районе Ямала появится новый замглавы

У главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова появится новый заместитель. Пост может достаться одному из чиновников из Красноселькупского района, который Паршаков возглавлял до назначения главой Тазовского. Об этом сообщили собственные источники агенства.
«Василий Паршаков собирается назначить себе еще одного заместителя из своей старой команды из Красноселькупского района. Назначение должно было состояться уже давно, но необходимо соблюсти все процедуры», — рассказал инсайдер агентства в Тазовском районе.
Официально в администрации «URA.RU» сообщили, что на данным момент вакантна ставка заместителя главы, который должен возглавлять управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования. «Заместитель будет назначен согласно всем кадровым процедурам», — отметили в администрации.
На данный момент в кадровом резерве на эту должность претендуют четыре человека. Среди них Виталий Федеров, который ранее работал в команде Паршакова и был мэром села Толька в Красноселькупском районе. Не исключено, что именно он и займет пост.
На место также претендуют Андрей Вороновский и Анастасия Шарикадзе, которые работали заместителями у прошлого главы района Александра Иванова, и глава поселка Гыда Олег Шабалин.
Тазовский район считается одним из самых проблемных на Ямале. Бывший глава Александр Иванов покинул пост, когда стал фигурантом уголовного дела за покрывательство депутата-уголовника.