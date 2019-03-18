Учитель призывает не рожать детей, чтобы не вредить экологии

Феминистка считает, что дети не делают родителей веселей и не заставляют смотреть на мир позитивней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Германии учитель Верена Брюншвайгер, являющаяся радикальной феминисткой, издала книжку «Чайлдфри против бездетных», в которой призывает отказаться от рождения детей, чтобы сохранить экологию на планете.

Брюншвайгер подсчитала, что каждый новый человек — это 59 тонн углекислого газа в год, а углекислый газ, по ее мнению, это глобальное потепление, цитирует книгу «Пятый канал». Кроме того, она критикует женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми, за то, что они живут на деньги бездетных. Еще одним «убийственным» аргументом в пользу отказа от детей Брюншвайгер считает психологический фактор. Учитель, которая работает с детьми, утверждает, что дети не делают родителей веселей и не заставляют смотреть на мир позитивней.

В книге феминистка делает вывод, что женщинам надо перестать рожать, а тех кто все же согласился завести ребенка, она называет «зомби». «Вот новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет!» — приводит в подтверждение своих слов цитату Ницше Верена Брюншвайгер. Как отмечает журналист «Пятого канала», учение феминистки стало крайне популярно на Западе: женщину приглашают на телешоу, берут автографы. «В Германии собственное население сокращается каждый год на четверть миллиона человек, и новых людей приходится завозить из стран, где их пока еще делают», — отмечает журналист.