NASA: к Земле приближается крупный астероид

Астероид летит со скоростью 5 км/с Фото: depositphotos.com © URA.RU

К Земле приближается крупный астероид. Об этом предупредило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Небесное тело EA2 максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит на расстоянии 305 тысяч километров над планетой», — цитирует специалистов NASA портал «Дни.ру». Расстояние до космического тела будет почти на 80 тыс. километров меньше, чем между Луной и Землей.

Диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров, движется он со скоростью около пяти километров в секунду, уточняет телеканал 360 со ссылкой на астрономов. Астероид не относится к потенциально опасной группе, в следующий раз он максимально сблизится с Землей 3 февраля 2029 года, сообщает NASA.

Ранее российские учение назвали дату столкновения астероида Апофис с Землей. По мнению сотрудников кафедры небесной механики Петербургского государственного университета, Апофис достигнет земной поверхности через несколько десятков лет.