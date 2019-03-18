17 марта 2019

На Крымском мосту будут просвечивать сканерами поезда

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 08:26
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
Первые поезда пройдут по мосту в декабреФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На железнодорожной части Крымского моста установят сканеры для досмотра поездов. Об этом заявил директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко.

«Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту», — передает слова Симочко РИА «Новости». Как уточняет агентство Nation News, устройства смогут определять материалы грузов и оценивать их общую массу.

Также Симочко пояснил, что поезда будут сканировать прямо на ходу. По его словам, время досмотра будет зависеть от числа вагонов в составе и скорости его движения.

На данный момент строители на Крымском мосту уложили уже 19 километров железнодорожного полотна, отмечает RT. Объект обошелся почти в 20 млрд рублей. Полностью вся инфраструктура моста должна быть запущена в декабре с движением первых пассажирских поездов.

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