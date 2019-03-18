Закон о выборах губернатора Челябинской области изменят

Если Борису Дубровскому дадут идти на выборы, его конкурентом может стать самовыдвиженец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

В закон о выборах Челябинской области будут внесены изменения, позволяющие принять участие в кампании самовыдвиженцам. Как сообщил «URA.RU» председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш, с соответствующей инициативой в ЗСО вышла избирательная комиссия области.

«В областной закон будут внесены изменения для самовыдвиженцев и по увеличению избирательного фонда», — пояснил Владимир Мякуш.

Действующий закон позволяет участвовать в выборах губернатора только кандидатам от партий, зарегистрированных в Минюсте РФ. В Челябинской области 42 региональных отделения таких партий. Как уточнил Владимир Мякуш, изменения в областной закон будут рассмотрены на сессии ЗСО 27 марта. На этот день запланирован отчет губернатора Бориса Дубровского перед депутатами областного парламента. Сам отчет должен состояться в театре драмы с утра. После чего депутаты перейдут в здание ЗСО, где рассмотрят остальные вопросы повестки.

Как сообщили «URA.RU» в облизбиркоме, самовыдвиженцам надо будет собрать не менее 13 тысяч 200 подписей в свою поддержку по всей области. Им также надо будет пройти через так называемый «муниципальный фильтр». Необходимо собрать не менее семи процентов подписей депутатов муниципального уровня. Это от 266 до 279 подписей в трех четвертях всех территорий области. Их них 60 процентов — подписи от депутатов муниципальных районов и городских округов. Остальные — подписи от депутатов городских и сельских поселений. По данным «URA.RU», только четыре партии имеют своих депутатов муниципального уровня. У «Справедливой России» около 90 мандатов, у КПРФ и ЛДПР на уровне 20-ти, еще два мандата у «Родины».

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Действующий глава региона Борис Дубровский уже заявил, что примет в них участие, хотя Кремль еще не высказал своей позиции по этому поводу. Решение по Дубровскому, как сообщают «Ведомости», будет принято на этой неделе.