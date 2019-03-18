«Ведомости» предрекли серию отставок губернаторов на этой неделе

В списке кандидатов на выбывание значатся шесть губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Сразу несколько российских губернаторов могут покинуть свои посты уже на этой неделе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

«Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало — временно исполняющим обязанности нужно зайти в регионы и готовиться к выборам», — пояснил источник издания.

В числе тех, кто может остаться без должности, — главы республик Алтай (Александр Бердников) и Калмыкии (Алексей Орлов), Мурманской (Марина Ковтун), Оренбургской (Юрий Берг), Волгоградской (Андрей Бочаров) и Челябинской (Борис Дубровский) областей. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время президент действительно намерен заняться «региональной проблематикой», однако на вопрос о замене губернаторов не дал никакого ответа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что до конца марта в Кремле определятся с ключевым кандидатом на пост главы Челябинской области. Действующий губернатор Борис Дубровский входит в число потенциальных претендентов.

О своем решении участвовать в выборах Дубровский заявил в октябре прошлого года. Он утверждал, что уйдет в отставку, если такое решение примет президент России. Тогда же он вступил в ряды партии «Единая Россия». Партбилет ему торжественно вручили на съезде партии в Москве 8 декабря (в 2014 году Дубровский баллотировался как самовыдвиженец, но при поддержке этой партии).