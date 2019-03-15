Челябинский губернатор перенес послание в театр

Челябинский губернатор Борис Дубровский в этом году впервые выступит с посланием не в здании Заксобрания области, а на новой площадке. Как сообщил «URA.RU» собственный источник в правительстве региона, мероприятие, куда приглашена вся элита Южного Урала, пройдет 27 марта в театре драмы.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин назвал преждевременным объявление площадки послания. «Действительно, обсуждается новая площадка, более приспособленная под новую концепцию послания — в этом году будет больше иллюстративных материалов», — сказал чиновник.
Другой собеседник называет причиной переноса послания на другую площадку с рекомендациями политтехнологов, которые работают над ростом рейтинга Бориса Дубровского, заявившего о намерении баллотироваться на новый срок полномочий на выборах 8 сентября.
Официально глава региона выступает с посланием перед депутатами ЗСО, куда приглашаются местные элиты. Мероприятие называется «Отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2018 год». В его рамках глава региона также ставит задачи на будущее. Большой зал заседаний ЗСО вмещает 350 человек. В челябинском театре драмы имени Наума Орлова 850 мест. Это площадка инаугурации всех челябинских губернаторов. Там Дубровского избрали руководителем движения «За возрождение Урала».