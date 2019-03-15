14 марта 2019

Челябинский губернатор перенес послание в театр

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 14:04
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Почетные граждане города на праздничном концерте. Челябинск, указывает, сцена, дубровский борис
Борис Дубровский в этом году выступит с посланием в театре драмыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинский губернатор Борис Дубровский в этом году впервые выступит с посланием не в здании Заксобрания области, а на новой площадке. Как сообщил «URA.RU» собственный источник в правительстве региона, мероприятие, куда приглашена вся элита Южного Урала, пройдет 27 марта в театре драмы.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин назвал преждевременным объявление площадки послания. «Действительно, обсуждается новая площадка, более приспособленная под новую концепцию послания — в этом году будет больше иллюстративных материалов», — сказал чиновник.

Другой собеседник называет причиной переноса послания на другую площадку с рекомендациями политтехнологов, которые работают над ростом рейтинга Бориса Дубровского, заявившего о намерении баллотироваться на новый срок полномочий на выборах 8 сентября.

Официально глава региона выступает с посланием перед депутатами ЗСО, куда приглашаются местные элиты. Мероприятие называется «Отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2018 год». В его рамках глава региона также ставит задачи на будущее. Большой зал заседаний ЗСО вмещает 350 человек. В челябинском театре драмы имени Наума Орлова 850 мест. Это площадка инаугурации всех челябинских губернаторов. Там Дубровского избрали руководителем движения «За возрождение Урала».

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