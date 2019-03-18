В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц

Специалисты Роскачества подготовили список рекомендаций, которые помогут россиянам в преддверии Пасхи выбрать качественные яйца. Советы опубликованы на сайте организации.
Прежде всего, эксперты советуют обращать внимание на срок изготовления и хранения яиц и отдавать предпочтение наиболее свежим партиям. Нужно учитывать и место хранения яиц, поскольку они впитывают в себя все лишние запахи. Специалисты рекомендуют покупать продукцию самых близких к торговой точке птицефабрик. «Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше», — говорится в сообщении Роскачества.
Также специалисты уточняют, что каждое яйцо должно быть маркировано сочетанием букв и цифр определенной категории. А вот цвет яиц, шероховатость их скорлупы и маркировки «био», «эко» и «органика» можно игнорировать.
Ранее при проверке пельменей на российских прилавках специалисты Роскачества не нашли ни одного образца, достойного «Знака качества», напоминает «Национальная служба новостей». Эксперты сообщили, что почти во всех пельменях они нашли остатки антибиотиков, а также отметили, что производители часто публикуют на упаковках недостоверную информацию, уточняет агентство Nation News. К примеру, они указывают более дорогие ингредиенты и не говорят о крахмале и загустителях.