Бойцы «Ахмата» используют трофейные украинские дроны против самих же ВСУ

Бойцы спецподразделения «Ахмат», которые входят в состав группировки «Север», уничтожили группу штурмовиков ВСУ с помощью трофейного украинского гексакоптера на подъездах к Хотени в Сумской области. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа Минобороны России с позывным «Аид».

«Группу из 5 штурмовиков гексакоптером накрыли, уничтожили всех и большое количество расчетов поуничтожали. Уничтожаем каждый день», — приводят слова военнослужащего РИА Новости. Он также отметил, что чем больше вышибается расчетов противника, тем меньше ощущается объем.

Командир уточнил, что специалисты «Ахмата» стараются атаковать наиболее важные цели точечно — выслеживают и уничтожают расчеты и штурмовые группы ВСУ с помощью захваченных гексакоптеров Vampire. По его словам, теперь эти беспилотники работают на российских бойцов, что повышает эффективность разведки и поражения целей.

