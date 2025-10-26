Бойцы «Ахмата» используют трофейные украинские дроны против самих же ВСУ
Военнослужащие «Ахмата» уничтожили штурмовиков ВСУ с помощью трофейного гексакоптера
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Бойцы спецподразделения «Ахмат», которые входят в состав группировки «Север», уничтожили группу штурмовиков ВСУ с помощью трофейного украинского гексакоптера на подъездах к Хотени в Сумской области. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа Минобороны России с позывным «Аид».
«Группу из 5 штурмовиков гексакоптером накрыли, уничтожили всех и большое количество расчетов поуничтожали. Уничтожаем каждый день», — приводят слова военнослужащего РИА Новости. Он также отметил, что чем больше вышибается расчетов противника, тем меньше ощущается объем.
Командир уточнил, что специалисты «Ахмата» стараются атаковать наиболее важные цели точечно — выслеживают и уничтожают расчеты и штурмовые группы ВСУ с помощью захваченных гексакоптеров Vampire. По его словам, теперь эти беспилотники работают на российских бойцов, что повышает эффективность разведки и поражения целей.
Ранее на Сумском направлении сообщалось о боях с участием штурмовых групп ВСУ, сформированных из мобилизованных украинцев, часть которых оказалась в плену после столкновений в районе Алексеевки. По данным российского командования, украинские военные пытались контратаковать и удержать стратегические высоты, а ранее спецназ «Ахмат» уже сообщал об успешном применении гексакоптеров для уничтожения подобных групп ВСУ в этом районе.
