В мире

США

Марочко: США не дадут Украине самостоятельно применять Tomahawk

26 октября 2025 в 06:29
США не передадут Украине полный контроль над своими «Томагавками»

Фото: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

США не намерены предоставлять Киеву возможность самостоятельно управлять крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) для нанесения ударов по территории России. Решения о применении этих вооружений будут согласовываться с американскими инструкторами по образцу доставки ударов ракетными системами HIMARS, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо ракет „Томагавк“: не нужно забывать о том, что эти ракеты стоят на вооружении стран НАТО. И многие специалисты, которые уже обучены, вполне могут передать свой боевой опыт Украине. Но, естественно, никто так делать не будет. Уж если и будут применяться „Томагавки“, то, как и с HIMARS, будут присутствовать кураторы, которые, по сути, и будут отдавать приказы, разрешение на нанесение ударов,» — заявил Андрей Марочко.

Он отметил, что для эксплуатации «Томагавков» требуется и техническая поддержка США, поэтому американская сторона неизбежно окажется причастна к нанесению ударов этим оружием по территории России. Марочко подчеркнул, что любые действия с дальнобойным вооружением будут проходить под жестким контролем американских специалистов.

Ранее глава США Дональд Трамп объявлял, что Вашингтон не планирует обучать третьи страны работе с «Томагавками». Украинский президент Владимир Зеленский, приехавший в середине октября в Белый дом, просил у Трампа эти ракеты для ударов вглубь России, однако четкого ответа не получил. Позднее американский лидер отметил, что не принял окончательного решения по передаче Киеву такого оружия. 

Глава РФ Владимир Путин, в свою очередь, называл возможные поставки такого вооружения попыткой дальнейшей эскалации. Он отмечал, что в случае нанесения ударов этим оружием вглубь российской территории ответ будет «ошеломляющим».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

