Шнуров признался, почему скрывает уральскую жену от публики

Шнуров уверен, что его жену не узнают на улице Фото: Дарья Попова © URA.RU

Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга Абрамова из Екатеринбурга не нуждается в узнаваемости. Об этом заявил сам артист в передаче российского журналиста Алексей Пивоварова «Редакция» на одноименном youtube-канале.

Журналист заметил, что на всех фотографиях в аккаунте Instagram Шнурова лица его супруги не видно. «Зачем ей это [публичность] нужно? Чтобы она ходила по улицам и ее узнавали? Нет», — пояснил Шнуров. На вопрос Пивоварова о том, узнают ли его супругу, музыкант ответил отрицательно.

В конце мая прошлого года Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой — Матильдой. А в начале декабря 2018 года стало известно о свадьбе музыканта: Шнуров объявил об этом на шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Однако он не назвал имя избранницы. Позже стало известно, что артист тайно женился на 27-летней Ольге Абрамовой. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге в строгой секретности. Позже Ольга стала решать все финансовые вопросы в группе «Ленинград» и урезала всем зарплату.