Екатеринбурженка едва выжила после неправильного лечения и отсудила 750 тысяч

Женщина едва выжила после неправильного лечения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Анна А. выиграла суд на 750 тысяч рублей у медиков, поставивших ей неправильный диагноз. Женщине провели три курса химиотерапии, в то время как у нее оказалась проблема с камнями из желчного пузыря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде установили, что Анне удалили желчный пузырь в ЦГКБ №1. После этого она была прооперирована в областном онкоцентре. Когда начались боли в области живота, Анне провели компьютерную томографию, которая показала множественные метастазы брюшины. Женщине назначили шесть курсов химиотерапии, но после трех ей стало совсем плохо. В итоге Анне сделали лапароскопию (небольшой надрез, через который вводится микрокамера) и увидели, что метастазов нет, а боли происходили из-за камней, выпавших в брюшную полость при удалении желчного пузыря.

У Анны четверо детей, но из-за болезни она не могла уделять им должного внимания. «Из-за неверной постановки диагноза и тяжелой терапии женщина испытала физические и нравственные страдания, а также моральные переживания от осознания того, что болезнь прогрессирует. После „лечения“ прошло два года, но женщина до сих пор себя плохо чувствует», — сообщили в суде. По решению суда, две больницы в совокупности должны заплатить женщине 750 тысяч рублей.