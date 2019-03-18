Администрация Екатеринбурга банкротит барда Новикова

Администрация Екатеринбурга подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве художественного руководителя городского Театра эстрады, барда Александра Новикова. Данные дела указаны в электронной картотеке суда.
Городская администрация подала заявление на барда 15 марта. Согласно информации Единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс», мэрия намеревалась обратиться в областной арбитражный суд еще в декабре прошлого года. Сумма долга музыканта равна примерно 1,4 млн рублей. В производство дело пока что не принято.
В апреле 2016-го суд Сысерти удовлетворил иск барда Александра Новикова о признании несостоятельной сделки по продаже земли между «Светояром» и управляющей компанией «Уктус». Против соучредителя «Уктуса» Ивана Обухова и его помощников было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Хотя сделка сорвалась, «Светояр» не вернул «Уктусу» 12 миллионов рублей, выплаченные за землю. Тогда УК подала против компании Новикова банкротный иск, и в августе 2017 года ответчик был признан несостоятельным. Позже банкротство Новикова было продлено до июля 2019 года.
Также бард фигурирует и в другом уголовном деле. Новикова вместе с его другом и компаньоном, бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что партнеры вывели и присвоили себе около 35 миллионов рублей пайщиков ЖК «Бухта Квинс».
В феврале Новиков подал иск о банкротстве Шилиманова и потребовал с партнера по строительству жилищного кооператива почти 10,2 млн рублей. Однако из-за недочетов Свердловский арбитражный суд оставил заявление без движения. Согласно картотеке суда, теперь его рассмотрение назначено на 11 апреля.