Доллар снова вырастет после введения новых санкций

Доллар в ближайшее время будет дорожать и выйдет на пик весной после введения США новых санкций в отношении России. Об этом заявил «URA.RU» аналитик «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. По его мнению, к лету курс доллара может дойти до отметки в 68 рублей.
Эксперт уверен, что нынешнее усиление национальной валюты носит спекулятивный характер. «Санкционная риторика заставила крупные компании придерживать валюту, они ее не продавали. Но после смягчения потенциальных ограничительных мер они будут продавать валюту в довольно больших объемах. После этого доллар на фоне новостей о санкциях будет расти», — заключил Голубовский.
Аналитик не сомневается, что США введут санкции уже этой весной. «Они не катастрофичные, но рубль держать будут. Будет движение доллара вверх. После введения санкций доллар остановится на 68,40», — подчеркнул эксперт.
На днях рубль показал максимальное укрепление с августа 2018 года, достигнув отметки в 64,5 рубля за доллар. Дальше он укрепляться просто не сможет, убежден Голубовский.