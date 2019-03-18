Вассерман объяснил, почему Макаревич ополчился на Крым

Резкие высказывания музыканта Андрея Макаревича о возвращении Крыма в состав России могут быть обусловлены тем, что пострадали личные интересы певца. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал публицист и эрудит Анатолий Вассерман.
«Насколько я наслышан, у Андрея Вадимовича есть серьезные деловые интересы, связанные с Крымом. Причем эти деловые интересы вроде бы потерпели некоторый ущерб в процессе воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — заявил собеседник агентства.
По его словам, Макаревичу очень хочется вернуть прежнюю обстановку, которая была до государственного переворота в Киеве. «К сожалению, он не понимает главного: этот переворот в Киеве имел главной своей целью разрушение и России, и Украины, а также ослабление позиций всего русского, включая и Макаревича как явления русской культуры», — отметил эрудит. По словам Вассермана, гастрольные возможности Макаревича на Украине сегодня не вырастут: «Такие жесты обычно приносят очень мало пользы тому, кто ради этих жестов отступает от своих».
Ранее сообщалось, что Макаревич фактически оскорбил собственных поклонников, которые считают, что Крым на законных основаниях вошел в состав России. По мнению музыканта, если бы поклонники внимательно слушали его песни, то не стали бы кричать «Уракрымнаш».