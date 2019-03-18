Прокуратура проверит, почему взбунтовались транспортники в уральском городе

Трамвайщики заявили, что больше не могут выдержать нагрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура проверит, что заставило водителей муниципальных трамваев и автобусов в Златоусте (Челябинская область) публично объявить о снижении зарплат и растущей переработке. Об этом сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве города.

«В отношении МУП „Автохозяйство Администрации ЗГО“ начата проверка соблюдения норм трудового законодательства», — рассказал корреспонденту агентства прокурор города Евгений Шумихин.

Акция протеста прошла 18 марта. Представители трудового коллектива заявили, что несколько лет подряд на предприятии снижаются зарплаты. Кроме того, после ликвидации службы кондукторов их обязанности приходится выполнять водителям, которые не получают за это никаких доплат. После того, как некоторые начали увольняться, их коллеги вынуждены работать сверхурочно. Это плохо сказывается на состоянии работников, к тому же, по мнению возмущенных людей, часть фактически отработанного времени не засчитывается при начислении зарплаты.

«Это был не пикет и не забастовка, а собрание рабочих, на которое пришли также директор и его заместитель. Причина — сильный износ автобусов и троллейбусов, отсюда и снижение зарплат, — сообщил „URA.RU“ мэр Златоуста Вячеслав Жилин. — Все упирается в экономическую ситуацию на предприятии, в том числе в действующий согласованный тариф. Я поручил профильному заместителю проконтролировать ситуацию и посмотреть, что можно сделать. Со своей стороны проверку проводит прокуратура города».