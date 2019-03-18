Прокуратура ищет коррупцию в еще одном ямальском фонде

Прокуратура изучает документы фонда поддержки предпринимателей ЯНАО Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

В Фонде поддержки предпринимательства ЯНАО проходит прокурорская проверка. Ревизоры изучают документы фонда, а также выданные ямальским бизнесменам кредиты, премии руководителей фонда и траты на покупку недвижимости. Об этом «URA.RU» рассказали собственные источники.

По данным инсайдеров, прокуратура изучает документы по приобретению фондом офисного помещения в Салехарде в здании по адресу Свердлова, 43 А. По некоторым данным, сумма покупки целого этажа составила 49,9 миллионов рублей. При этом его реальная стоимость около 35 миллионов. Кроме того, ревизоры подозревают, что руководство фонда могло совершать мошенничество с премиями.

Есть сообщения о том, что фонд выдавал займы предпринимателям, которые занимаются деятельностью, не входящей в список поддерживаемой со стороны властей региона. «Существует определенный перечень запрещенных видов деятельности, то есть тех, кому поддержка не предоставляется. Между тем руководство, пренебрегая требованиям закона, выдает всем запрашиваемые займы, компенсации. Выдают, потому что благосостояние и премии некоторых руководителей напрямую зависят от суммы выдачи денег предпринимателям», — утверждает инсайдер.

По данным собеседника, поводом для проверки могла стать жалоба в прокуратуру от кого-то из сотрудников фонда. «Представители прокуратуры точно знают, что искать, и пришли к руководству уже с конкретными вопросами», — заявил инсайдер.

Получить в комментарии в прокуратуре округа пока не удалось. Дозвониться в Фонд поддержки предпринимательства не получилось. Телефон руководителя и его зама не отвечают. Неизвестно, удалось ли проверяющим подтвердить какие-либо нарушения. Официальной информации о ходе проверки пока нет.

Отметим, что это уже не первый раз, когда ямальские фонды оказываются под вниманием надзорных органов из-за сообщений о мошенничестве или коррупции. За последние несколько месяцев были возбуждены уголовные дела в отношении экс-директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова и руководителя Фонда развития Нового Уренгоя Константина Михайлицкого.