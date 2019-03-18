Макаревич пояснил свои слова о Крыме

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 20:22
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Музыкант попросил своих поклонников не искать оскорбления там, где их нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, объяснил свое заявление о полуострове Крым и попросил своих поклонников «не искать оскорблений там, где их нет». Ранее музыкант раскритиковал россиян за поддержку лозунга «Крым наш» и позитивное отношение к возвращению полуострова в состав России.

«Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет», — цитирует «Комсомольская правда» Андрея Макаревича. Артист отметил, что нормально относится к расхождению во взглядах с некоторыми людьми. «Каждый имеет свое мнение», — подчеркнул музыкант.

Ранее Андрей Макаревич на своей странице в Facebook упрекнул россиян за поддержку лозунга «Крым наш». «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так … [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич. Позднее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Макаревич сделал подобное заявление из-за старости и желания оставаться на волне популярности.

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