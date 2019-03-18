Известный музыкальный критик объяснил старостью Макаревича новый скандал с Крымом

Известный музыкант Андрей Макаревич из-за старости и желания оставаться на волне популярности упрекнул россиян в выкриках «Крым наш». Об этом «URA.RU» заявил популярный в 90-х годах музыкальный критик Сергей Соседов.
«Понимаете, человек стареет. Ему далеко за 60 [Макаревичу 65 лет — прим. ред.] Жизнь прошла. Она была яркая, бурная. Очень успешная. Сейчас он понимает, что его время ушло, но что-то свербит. Хочется веселухи, но возраст не тот. Кумиры ушли! Его вины в том нет. Он талантливейший человек», — отметил Соседов.
По словам критика, Макаревичу стоило бы сосредоточиться на творчестве, а не лезть в политику, ведь «не он решает, чей Крым». «Зачем тебе Крым вообще! Ты музыкант! Не ты решаешь, чей Крым. Владей тем, чем ты владеешь, — людьми, когда ты на сцене. Ты в своем ли уме?!» — резюмировал музыкальный обозреватель.
Ранее сообщалось, что Макаревич оскорбил своих фанатов, которые считают, что Крым на законных основаниях вошел в состав России. По мнению музыканта, если бы поклонники внимательно слушали его песни, то не стали бы кричать «Уракрымнаш», напоминает «Национальная служба новостей».