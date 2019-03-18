Власти Челябинской области подадут в суд на ФАС из-за решения по Дубровскому

Дело Бориса Дубровского продолжится в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Правительство Челябинской области в установленные законом сроки обратится в арбитражный суд Москвы и оспорит решение, вынесенное сегодня Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) в отношении губернатора Бориса Дубровского. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.

«„Дорожные“ споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд, — заявили в пресс-службе. — Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально».

18 марта ФАС обвинила Бориса Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения между министерством дорожного транспорта региона и компанией «Южуралмост». ФАС считает, что за четыре года (2015—2018 гг) более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области были заключены именно с АО «Южуралмост». Из них служба называет незаконными десять, на сумму 2,4 млрд рублей. Материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру и МВД РФ.

Обвинения со стороны ФАС появились в важный для Бориса Дубровского момент: в марте в администрации президента проходят консультации о позиции федеральных властей на выборах губернатора Челябинской области. Полномочия Дубровского истекают в сентябре 2019 года. В понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщила, что Борис Дубровский рискует не получить одобрение Кремля.