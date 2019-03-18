«Хочу тайну открыть»: Путин признался, чем руководствовался, принимая решение о возвращении Крыма

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 23:32
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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин руководствовался общенациональными интересами, возвращая КрымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал, чем руководствовался, когда принимал решение о возвращении Крыма в состав РФ. Заявление прозвучало во время встречи главы государства с представителями общественности полуострова и Севастополя.

«Я вам хочу тайну открыть. За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере», — начал российский лидер. В случае с Крымом выбор был сделан «в пользу общенациональных интересов».

Крымскую весну Путин назвал новой вехой в истории России, поскольку она показала всему миру, что Россия «умеет себя саму любить и защищать свои интересы». При этом, как подчеркнул президент, при принятии таких решений руководство страны принципиально отталкивается от интересов людей.

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