«Хочу тайну открыть»: Путин признался, чем руководствовался, принимая решение о возвращении Крыма

Президент России Владимир Путин рассказал, чем руководствовался, когда принимал решение о возвращении Крыма в состав РФ. Заявление прозвучало во время встречи главы государства с представителями общественности полуострова и Севастополя.
«Я вам хочу тайну открыть. За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере», — начал российский лидер. В случае с Крымом выбор был сделан «в пользу общенациональных интересов».
Крымскую весну Путин назвал новой вехой в истории России, поскольку она показала всему миру, что Россия «умеет себя саму любить и защищать свои интересы». При этом, как подчеркнул президент, при принятии таких решений руководство страны принципиально отталкивается от интересов людей.