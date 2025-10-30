В России начинается формирование технологического суверенитета

«Единая Россия» уже является признанным лидером в социальной повестке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

«Единая Россия» впервые включает в свою народную программу масштабный технологический блок, направленный на достижение технологического суверенитета страны. Инициатива была представлена на первом форуме «Россия инновационная», собравшем ведущих предпринимателей, изобретателей и представителей научного сообщества, сообщает пресс-служба партии.

«Президент определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития. Для ее достижения нам предстоит многое сделать. Партия сначала специальной военной операции принимает самое активное участие в развитии инновационных технологий, которые помогают выполнять боевые задачи на фронте», — сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Открывая форум, он подчеркнул, что «Единая Россия» уже является признанным лидером в социальной повестке и теперь имеет все возможности для лидерства в инновационной сфере.

Инициатором проведения форума выступил руководитель проектов партии Илья Медведев. Он напомнил, что «Единая Россия» уже имеет успешный опыт разработки и реализации технологических инициатив, которые доказали свою эффективность на практике. «При поддержке „Единой России“ создан Центр беспилотных систем и технологий. Его резиденты поставляют на фронт самые передовые разработки, которые уже уничтожили вражеской техники на несколько миллиардов долларов», — подчеркнул Медведев.

Еще одним успешным проектом стал портал «Я в России», разработанный совместно с Министерством цифрового развития. Этим цифровым сервисом пользуются сотни тысяч жителей новых регионов для получения социальных услуг и льгот в цифровом формате. «И таких проектов мы хотим сделать намного больше», — подчеркнул Медведев.