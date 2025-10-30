Набиуллина заявила о замедлении инфляции в России
Набиуллина заявила, что низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами
Фото: Илья Московец © URA.RU
Инфляция в России замедляется под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Инфляция замедляется не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика», — заявила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она отметила, что замедление роста спроса позволит производственным мощностям достичь баланса между спросом и предложением.
Глава Центробанка также подчеркнула, что низкая инфляция особенно важна для граждан с небольшими доходами. По ее словам, для людей без сбережений принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Набиуллина напомнила, что во всем мире инфляцию называют налогом на бедных.
Ранее глава регулятора заявила, что краткосрочное ускорение инфляции в начале следующего года не изменит курс на снижение ключевой ставки. Набиуллина отметила, что, согласно прогнозам, инфляция в 2026 году будет двигаться к целевому показателю. Однако в первые месяцы 2026 года из-за повышения налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги инфляция может ускориться.
