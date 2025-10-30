Набиуллина заявила о замедлении инфляции в России

Набиуллина заявила, что низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами Фото: Илья Московец © URA.RU

Инфляция в России замедляется под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Инфляция замедляется не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика», — заявила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она отметила, что замедление роста спроса позволит производственным мощностям достичь баланса между спросом и предложением.

Глава Центробанка также подчеркнула, что низкая инфляция особенно важна для граждан с небольшими доходами. По ее словам, для людей без сбережений принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Набиуллина напомнила, что во всем мире инфляцию называют налогом на бедных.

