Звезды «Суперстара» рассказали, кому симпатизирует Соседов

Солистка «Блестящих» Сильвия Золотова: Соседов влюблен в нас
30 октября 2025 в 17:03
Группа «Блестящие»

Группа «Блестящие»

Фото: пресс-служба НТВ

Солистки группы «Блестящие» активно готовятся к финалу «Суперстара», который случится в грядущие выходные. Артистки перед итоговым состязанием не скрывают волнения. В беседе с URA.RU они рассказали о подготовке к шоу и неожиданно признались, в кого на самом деле влюблен музыкальный критик Сергей Соседов.

«Суперстар» для «Блестящих» получился весьма успешным. Певицы активно экспериментировали с образами, каждую неделю удивляли выступлениями и дошли до финала. Члены жюри их номерами были всегда довольны, за исключением Сергея Соседова. Музыкальный критик их порой критиковал.

«Соседов наш любимый, — говорит Надежда Ручка. — Вы же знаете, что он много кого осыпал своими словесными жемчугами. Не только нас».

«Блестящие» уверены, что Сергей это делал намеренно. Солистка коллектива Сильвия Золотова предполагает, что Соседов на самом деле испытывает к ним теплые чувства и таким образом проявляет свое внимание.

«Он на самом деле влюблен в нас, — заявила певица. — Просто так выражает свои чувства».

Надежда Ручка с коллегой по группе согласна. Звезда призналась, что из-за этого зла в коллективе на Соседова не держат.

«А как мальчики в школе обычно себя ведут, когда девочка им нравится? — улыбается певица. — Правильно, за косички дергают. Так и Соседов таким образом привлекает к нам внимание, а это потом все обсуждают».

По словам артисток, из-за грядущего финала «Суперстара» они несколько переживают. Но стараются этого не показывать. «Волнуемся, конечно, — продолжила Ручка. — Ничего не едим, пьем магний».

От нынешнего лидера проекта — группы «Поющие гитары» — «Блестящие» отстают всего на четыре очка. При удачном для них раскладе все может случиться. Тем более, на «Суперстаре» любят устраивать сюрпризы в финале. Всем памятен момент, когда в прошлом сезоне лидировавшая весь проект Азиза оказалась лишь на третьем месте. Сами «Блестящие» уверены, что шансы на победу у них имеются. И обещают сделать все для того, чтобы побороться.

«Шансы у нас, мы считаем, есть, — уверена Ручка. — Участники, конечно, очень сильные все остались. Для нас даже самое важное не в том, победим мы или нет. А в том, что мы видим себя в такой компании — это дорогого стоит. Мы очень хотели дойти до финала, старались и все для этого делали. И у нас получилось. Поэтому мы уже очень рады».

