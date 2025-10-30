Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

В Госдуму внесен проект о продаже красивых номеров на автомобили

30 октября 2025 в 17:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Законодатели хотят легализовать рынок красивых автономеров

Законодатели хотят легализовать рынок красивых автономеров

Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, позволяющий автовладельцам закреплять за собой понравившиеся автомобильные номера через портал «Госуслуги». Согласно инициативе, сервис будет платным, а выбранные номерные знаки можно будет выбрать из специального перечня.

«Законопроект направлен на создание прозрачного механизма официального резервирования регистрационных номеров через „Госуслуги“. Это позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет», — отмечает RT.

Инициатива направлена на легализацию рынка автомобильных номеров, где в настоящее время действует нелегальная схема реализации «красивых» комбинаций. В существующих условиях номера распределяются случайным образом при регистрации транспортного средства, что, по замыслу авторов законопроекта, способствует развитию теневого оборота.

Продолжение после рекламы

Уполномоченный регистрирующий орган установит конкретный порядок бронирования номерных знаков и размер платы за эту услугу, при этом внесенные средства возврату не подлежат. Для реализации этих мер в законодательство о регистрации транспортных средств будет добавлена отдельная статья, регулирующая новый механизм.

Инициатива депутатов появляется на фоне давних попыток государства упорядочить рынок автомобильных номеров. Ранее, с 1 января 2025 года, вступил в силу новый ГОСТ, требующий нанесения триколора на номерные знаки, что также было направлено на стандартизацию и контроль в этой сфере.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал