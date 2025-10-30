В Госдуму внесен проект о продаже красивых номеров на автомобили

Законодатели хотят легализовать рынок красивых автономеров Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, позволяющий автовладельцам закреплять за собой понравившиеся автомобильные номера через портал «Госуслуги». Согласно инициативе, сервис будет платным, а выбранные номерные знаки можно будет выбрать из специального перечня.

«Законопроект направлен на создание прозрачного механизма официального резервирования регистрационных номеров через „Госуслуги“. Это позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет», — отмечает RT.

Инициатива направлена на легализацию рынка автомобильных номеров, где в настоящее время действует нелегальная схема реализации «красивых» комбинаций. В существующих условиях номера распределяются случайным образом при регистрации транспортного средства, что, по замыслу авторов законопроекта, способствует развитию теневого оборота.

Уполномоченный регистрирующий орган установит конкретный порядок бронирования номерных знаков и размер платы за эту услугу, при этом внесенные средства возврату не подлежат. Для реализации этих мер в законодательство о регистрации транспортных средств будет добавлена отдельная статья, регулирующая новый механизм.