В Госдуму внесен проект о продаже красивых номеров на автомобили
Законодатели хотят легализовать рынок красивых автономеров
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутаты Государственной думы разработали законопроект, позволяющий автовладельцам закреплять за собой понравившиеся автомобильные номера через портал «Госуслуги». Согласно инициативе, сервис будет платным, а выбранные номерные знаки можно будет выбрать из специального перечня.
«Законопроект направлен на создание прозрачного механизма официального резервирования регистрационных номеров через „Госуслуги“. Это позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет», — отмечает RT.
Инициатива направлена на легализацию рынка автомобильных номеров, где в настоящее время действует нелегальная схема реализации «красивых» комбинаций. В существующих условиях номера распределяются случайным образом при регистрации транспортного средства, что, по замыслу авторов законопроекта, способствует развитию теневого оборота.
Уполномоченный регистрирующий орган установит конкретный порядок бронирования номерных знаков и размер платы за эту услугу, при этом внесенные средства возврату не подлежат. Для реализации этих мер в законодательство о регистрации транспортных средств будет добавлена отдельная статья, регулирующая новый механизм.
Инициатива депутатов появляется на фоне давних попыток государства упорядочить рынок автомобильных номеров. Ранее, с 1 января 2025 года, вступил в силу новый ГОСТ, требующий нанесения триколора на номерные знаки, что также было направлено на стандартизацию и контроль в этой сфере.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.