При выдаче льготных кредитов частным ресурсоснабжающим организациям не должны повышаться тарифы ЖКХ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Льготные кредиты будут выдавать теперь концессионерам, которые занимаются тепло-, водообеспечением, для модернизации их сетей. Даете вы дешевые кредиты, ну тогда пропишите. Значит, тарифы не должны расти», — отметил Володин на выступлении в Госдуме. По его словам, сейчас частным компаниям предоставляют льготные кредиты на модернизацию сетей, но при этом тарифы не снижают и не ограничивают.

Володин отметил, что по результатам проверки Генпрокуратурой теплоснабжающих организаций, выяснилось, что они включали в тарифы затраты на праздничные мероприятия, отдых и содержание турбаз. Это привело к росту тарифов и инфляции, что повлияло на увеличение ключевой ставки ЦБ. Володин призвал парламент, Счетную палату и Министерство экономического развития контролировать эти процессы.

