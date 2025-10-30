Володин потребовал не повышать тарифы на услуги ЖКХ. Видео
Володин заявил, что рост тарифов ЖКХ повлиял на увеличение инфляции
Фото: Роман Наумов © URA.RU
При выдаче льготных кредитов частным ресурсоснабжающим организациям не должны повышаться тарифы ЖКХ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Льготные кредиты будут выдавать теперь концессионерам, которые занимаются тепло-, водообеспечением, для модернизации их сетей. Даете вы дешевые кредиты, ну тогда пропишите. Значит, тарифы не должны расти», — отметил Володин на выступлении в Госдуме. По его словам, сейчас частным компаниям предоставляют льготные кредиты на модернизацию сетей, но при этом тарифы не снижают и не ограничивают.
Володин отметил, что по результатам проверки Генпрокуратурой теплоснабжающих организаций, выяснилось, что они включали в тарифы затраты на праздничные мероприятия, отдых и содержание турбаз. Это привело к росту тарифов и инфляции, что повлияло на увеличение ключевой ставки ЦБ. Володин призвал парламент, Счетную палату и Министерство экономического развития контролировать эти процессы.
Ранее депутат Госдумы Роман Лябихов предупредил, что запланированный на 2026 год рост тарифов ЖКХ почти на 10% станет ударом для граждан. Он отметил, что индексация соответствует прогнозируемой инфляции по данным Минэкономразвития. Лябихов считает, что расходы на коммунальные услуги не должны превышать 10% от доходов семьи, и призвал учитывать, что доходы населения не успевают расти за тарифами.
