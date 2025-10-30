Логотип РИА URA.RU
Общество

Собчак удивилась внешнему виду Набиуллиной во время выступления в Госдуме. Видео

30 октября 2025 в 17:18
Набиуллина выступала в Госдуме в пальто

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной во время выступления в Госдуме, которая была одета в фиолетовое пальто. Она предположила, что главе регулятора, вероятно, было холодно.

«Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — заявила Собчак. Соответствующее заявление она сделала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Во время выступления глава Центробанка рассказала депутатам о ситуации с инфляцией в стране. По прогнозам Министерства экономического развития, инфляция замедлится до 6,8 процента. При этом Набиуллина предупредила, что в начале 2026 года инфляция ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет возможного снижения ключевой ставки.

Комментарии (1)
  • Валентина
    30 октября 2025 17:36
    Набиуллина не мисс вселенная, пальто вторично,но, если действительно некрасивое, спасибо, подсказали
