Журналистка Ксения Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной во время выступления в Госдуме, которая была одета в фиолетовое пальто. Она предположила, что главе регулятора, вероятно, было холодно.

Во время выступления глава Центробанка рассказала депутатам о ситуации с инфляцией в стране. По прогнозам Министерства экономического развития, инфляция замедлится до 6,8 процента. При этом Набиуллина предупредила, что в начале 2026 года инфляция ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет возможного снижения ключевой ставки.