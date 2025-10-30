Набиуллина: жесткая политика ЦБ носит временный характер

Жесткие меры направлены на обеспечение долгосрочной макроэкономической стабильности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка носит временный характер. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Центробанк исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика — это временное явление», — сказала Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Ее слова передает корреспондент URA.RU. По словам главы регулятора, жесткие меры направлены на обеспечение долгосрочной макроэкономической стабильности в стране.

Она обратила особое внимание на взаимосвязь между политикой Центробанка и реализацией национальных проектов. По ее словам, вопрос внебюджетного финансирования национальных проектов является важным направлением развития экономики. Однако глава ЦБ подчеркнула фундаментальный принцип: «База для того, чтобы национальные проекты реализовывались, это макроэкономическая стабильность в целом». Набиуллина отметила, что президент России постоянно акцентирует внимание на этом аспекте, подчеркивая важность как ценовой, так и финансовой стабильности.

Глава ЦБ представила видение регулятора относительно будущей динамики процентных ставок в экономике. По ее словам, стоимость фондирования становится более предсказуемой и менее обременительной для заемщиков, если в экономике поддерживаются умеренные ставки на протяжении длительного периода.