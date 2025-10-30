Набиуллина: рубль стал привлекательнее иностранной валюты для хранения средств

Набиуллина заявила об укреплении рубля Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сохранение высокой ключевой ставки способствовало укреплению рубля в первой половине года и сдерживанию инфляции. Выступая с докладом об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, она отметила, что высокие ставки по депозитам снижают спрос на импорт и делают рубль привлекательнее для сбережений.

«У нас больше ограничений на импорт, внешних, внутренних барьеров, импортозамещение и так далее. Это будет всё приводить к тому, что будет меньше спрос на импорт, и это фундаментальное изменение в пользу более крепкого рубля», — сказала Набиуллина. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Глава Центробанка указала на принципиальные изменения в экономической политике, где основной акцент смещается на развитие внутренних ресурсов и стимулирование отечественного спроса. Как отметила Набиуллина, достижение стабильного курса национальной валюты возможно исключительно при условии сохранения низких показателей инфляции, что является прямым результатом проводимой денежно-кредитной политики.

В рамках представленного трехлетнего плана развития экономики глава ЦБ выделила ключевые факторы, способствующие укреплению рубля. Сочетание импортных ограничений, политики импортозамещения и сохранения высокой ключевой ставки формирует прочный фундамент для устойчивого укрепления позиций российской валюты в среднесрочной перспективе.