Набиуллина: рубль стал привлекательнее иностранной валюты для хранения средств
Набиуллина заявила об укреплении рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сохранение высокой ключевой ставки способствовало укреплению рубля в первой половине года и сдерживанию инфляции. Выступая с докладом об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, она отметила, что высокие ставки по депозитам снижают спрос на импорт и делают рубль привлекательнее для сбережений.
«У нас больше ограничений на импорт, внешних, внутренних барьеров, импортозамещение и так далее. Это будет всё приводить к тому, что будет меньше спрос на импорт, и это фундаментальное изменение в пользу более крепкого рубля», — сказала Набиуллина. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
Глава Центробанка указала на принципиальные изменения в экономической политике, где основной акцент смещается на развитие внутренних ресурсов и стимулирование отечественного спроса. Как отметила Набиуллина, достижение стабильного курса национальной валюты возможно исключительно при условии сохранения низких показателей инфляции, что является прямым результатом проводимой денежно-кредитной политики.
В рамках представленного трехлетнего плана развития экономики глава ЦБ выделила ключевые факторы, способствующие укреплению рубля. Сочетание импортных ограничений, политики импортозамещения и сохранения высокой ключевой ставки формирует прочный фундамент для устойчивого укрепления позиций российской валюты в среднесрочной перспективе.
Ранее Эльвира Набиуллина уже заявляла о необходимости снижения инфляционного давления в экономике и подтвердила, что целевой уровень инфляции останется на отметке 4% несмотря на текущие экономические вызовы. Глава ЦБ отметила, что параметры федерального бюджета на 2026 год заложены таким образом, чтобы не усиливать инфляционное давление и создать условия для возможного снижения ключевой ставки.
