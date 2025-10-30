Никакой пощады предателям

Коррупция мешает развитию экономики и социальной сферы, подчеркивает президент Владимир Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин вывел на новый уровень борьбу с коррупцией в стране. Об этом говорят новые законы, которые закрывают возможности для хищений из казны, статистика раскрываемости и ряд громких дел в отношении чиновников разных уровней, как в Москве, так и в регионах. Период, когда коррупция была «ахиллесовой пятой» России, уходит в прошлое, борьба с ней стала системной и эффективной, подчеркивают эксперты.

«Нельзя снижать темп»

В марте этого года президент дал поручение правоохранительным органам усилить борьбу с коррупцией. На расширенном заседании коллегии МВД глава государства подчеркнул, что этот вопрос важен для целого ряда сфер.

«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат», — заявил Путин.

Продолжение после рекламы

По данным прокуратуры, число раскрываемых коррупционных преступлений растет с каждым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

6 октября президент подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции. Документ обязывает держателей реестров и депозитариев предоставлять по запросам проверяющих органов данные о ценных бумагах государственных служащих.

Об активизации борьбы с коррупцией говорит и статистика. По данным Генеральной прокуратуры, только за первые три месяца 2025 года выявлено 15,4 тысячи коррупционных преступлений — на 24% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Число раскрываемых эпизодов растет с каждым годом.

Вопрос безопасности

Коррупция в оборонной сфере рассматривается как угроза безопасности страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ключевое внимание уделяется злоупотреблениям в оборонном и силовом блоках, где каждый факт коррупции расценивается как угроза безопасности страны. Это подтверждает ряд громких дел. Так, 28 октября Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что Мирзаев получил 140 млн рублей от подрядчика, который строил склады. Взяткодатель и посредники тоже получили реальные сроки.

Продолжается суд над бывшим заместителем гендиректора подведомственного Минобороны ФГАУ «Оборонлес» Алексеем Куприяновым. Ему вменяют особо крупную взятку и покрывание незаконной вырубки леса в Иркутской области. Прокурор 25 октября запросил для обвиняемого 17 лет колонии строгого режима. Сам он находится в международном розыске с 2020 года, поэтому Никулинский суд Москвы рассматривает дело заочно.

От пяти до десяти лет лишения свободы грозит бывшему гендиректору Военно-строительной компании Минобороны Андрею Белкову, которого судят за злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Чтобы избежать колонии, он решил отправиться добровольцем на СВО, однако следователь не стал приостанавливать дело и не отпустил его на спецоперацию.

Расследования коррупционных преступлений не обходят стороной и служащих крупных госкорпораций Фото: Размик Закарян © URA.RU

Активная борьба с коррупцией не обходит стороной и чиновников гражданских ведомств, а также сотрудников госкорпораций. 20 октября Басманный суд Москвы отправил в колонию строгого режима на 12,5 года начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала Российских железных дорог Дениса Андреева. Этот срок топ-менеджер РЖД получил за попытку получить откат в 105 млн рублей. Еще три фигуранта этого дела получили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы.

28 октября Мосгорсуд оставил без изменений приговор бывшему заместителю министра цифрового развития Сергею Паршину. В апреле он получил девять лет строгого режима за взятку от предпринимателя 31,5 млн рублей за помощь с победой в конкурсных процедурах. Приговор бизнесмену также остался в силе — 8,5 года колонии.

Продолжение после рекламы

Регионы под контролем

Усиливают борьбу с коррупцией и в регионах. 24 октября задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Суд отправил его под арест по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, экс-чиновник в 2020 году вопреки требованиям закона привлек кредит коммерческого банка, причинив бюджету ущерб в 47 млн рублей.

Эксперты ожидают, что арест Логвиненко повлечет за собой и другие громкие коррупционные дела в регионе.

Активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и знакомых на общую сумму более 1,6 млрд рублей Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства в рамках уголовного дела о взятках и растрате. В списке — десятки объектов, включая элитное жилье у Эрмитажа в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Ленинградской области и Краснодарском крае.

23 октября суд отправил под стражу замглавы Коломны Сергея Цаплинского, который курировал вопросы архитектуры и строительства. Вице-мэра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при реализации строительных проектов.

За коррупционные преступления чиновники разных уровней получают внушительные реальные сроки Фото: Илья Московец © URA.RU

Под арестом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями находится бывший замминистра торговли и предпринимательства Воронежской области Александр Кукин. Следствие полагает, что он распределял гранты на благоустройство в интересах частной компании. 28 октября по решению суда Кукина оставили под стражей еще на месяц. Похожее дело расследуют в отношении экс-главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Следователи считают, что он злоупотребил полномочиями, распределяя средства на строительство станции метро. Он также пробудет под арестом как минимум до ноября включительно.

Дела о коррупции перестали быть сенсацией

Коррупция долгое время была «ахиллесовой пятой» России, но ситуация изменилась, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коррупционные дела в отношении чиновников перестают быть чем-то из ряда вон выходящим и становятся системной практикой, обращают внимание эксперты. Это четкий сигнал, что злоупотреблять своими должностями не позволено никому. И период, когда коррупция считалась «ахиллесовой пятой» России, уходит в прошлое.

«Долгое время нас критиковали за коррупцию, называли одной из самых коррумпированных стран мира. Это стало устойчивым стереотипом, который упорно раскручивали и западные политики, и индустрия кинематографа, и сидящие на грантах зарубежных фондов НКО.

Но ситуация изменилась, и сегодня мы видим, что как раз в России и происходит настоящая борьба с коррупцией.

Продолжение после рекламы

Если раньше каждый арест коррупционера, каждое уголовное дело о взятке или превышении полномочий становилось сенсацией, то сегодня это — устойчивая линия информационной повестки. А если в стране системно борются с коррупцией, значит, и общество становится здоровым», — комментирует главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации Олег Ефросинин.

Стимулом к выходу борьбы с коррупцией на новый уровень стала специальная военная операция. Она высветила все то, что мешает жить и развиваться обществу и государству, полагает ветеран СВО, военнослужащий Севастопольского военного гарнизона, лектор общества «Знание» Евгений Колмогоров.