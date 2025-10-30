Никакой пощады предателям
Коррупция мешает развитию экономики и социальной сферы, подчеркивает президент Владимир Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин вывел на новый уровень борьбу с коррупцией в стране. Об этом говорят новые законы, которые закрывают возможности для хищений из казны, статистика раскрываемости и ряд громких дел в отношении чиновников разных уровней, как в Москве, так и в регионах. Период, когда коррупция была «ахиллесовой пятой» России, уходит в прошлое, борьба с ней стала системной и эффективной, подчеркивают эксперты.
«Нельзя снижать темп»
В марте этого года президент дал поручение правоохранительным органам усилить борьбу с коррупцией. На расширенном заседании коллегии МВД глава государства подчеркнул, что этот вопрос важен для целого ряда сфер.
«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат», — заявил Путин.
По данным прокуратуры, число раскрываемых коррупционных преступлений растет с каждым годом
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
6 октября президент подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции. Документ обязывает держателей реестров и депозитариев предоставлять по запросам проверяющих органов данные о ценных бумагах государственных служащих.
Об активизации борьбы с коррупцией говорит и статистика. По данным Генеральной прокуратуры, только за первые три месяца 2025 года выявлено 15,4 тысячи коррупционных преступлений — на 24% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Число раскрываемых эпизодов растет с каждым годом.
Вопрос безопасности
Коррупция в оборонной сфере рассматривается как угроза безопасности страны
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Ключевое внимание уделяется злоупотреблениям в оборонном и силовом блоках, где каждый факт коррупции расценивается как угроза безопасности страны. Это подтверждает ряд громких дел. Так, 28 октября Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что Мирзаев получил 140 млн рублей от подрядчика, который строил склады. Взяткодатель и посредники тоже получили реальные сроки.
Продолжается суд над бывшим заместителем гендиректора подведомственного Минобороны ФГАУ «Оборонлес» Алексеем Куприяновым. Ему вменяют особо крупную взятку и покрывание незаконной вырубки леса в Иркутской области. Прокурор 25 октября запросил для обвиняемого 17 лет колонии строгого режима. Сам он находится в международном розыске с 2020 года, поэтому Никулинский суд Москвы рассматривает дело заочно.
От пяти до десяти лет лишения свободы грозит бывшему гендиректору Военно-строительной компании Минобороны Андрею Белкову, которого судят за злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа.
Чтобы избежать колонии, он решил отправиться добровольцем на СВО, однако следователь не стал приостанавливать дело и не отпустил его на спецоперацию.
Расследования коррупционных преступлений не обходят стороной и служащих крупных госкорпораций
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Активная борьба с коррупцией не обходит стороной и чиновников гражданских ведомств, а также сотрудников госкорпораций. 20 октября Басманный суд Москвы отправил в колонию строгого режима на 12,5 года начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала Российских железных дорог Дениса Андреева. Этот срок топ-менеджер РЖД получил за попытку получить откат в 105 млн рублей. Еще три фигуранта этого дела получили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы.
28 октября Мосгорсуд оставил без изменений приговор бывшему заместителю министра цифрового развития Сергею Паршину. В апреле он получил девять лет строгого режима за взятку от предпринимателя 31,5 млн рублей за помощь с победой в конкурсных процедурах. Приговор бизнесмену также остался в силе — 8,5 года колонии.
Регионы под контролем
Усиливают борьбу с коррупцией и в регионах. 24 октября задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Суд отправил его под арест по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, экс-чиновник в 2020 году вопреки требованиям закона привлек кредит коммерческого банка, причинив бюджету ущерб в 47 млн рублей.
Эксперты ожидают, что арест Логвиненко повлечет за собой и другие громкие коррупционные дела в регионе.
Активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и знакомых на общую сумму более 1,6 млрд рублей Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства в рамках уголовного дела о взятках и растрате. В списке — десятки объектов, включая элитное жилье у Эрмитажа в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Ленинградской области и Краснодарском крае.
23 октября суд отправил под стражу замглавы Коломны Сергея Цаплинского, который курировал вопросы архитектуры и строительства. Вице-мэра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при реализации строительных проектов.
За коррупционные преступления чиновники разных уровней получают внушительные реальные сроки
Фото: Илья Московец © URA.RU
Под арестом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями находится бывший замминистра торговли и предпринимательства Воронежской области Александр Кукин. Следствие полагает, что он распределял гранты на благоустройство в интересах частной компании. 28 октября по решению суда Кукина оставили под стражей еще на месяц. Похожее дело расследуют в отношении экс-главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Следователи считают, что он злоупотребил полномочиями, распределяя средства на строительство станции метро. Он также пробудет под арестом как минимум до ноября включительно.
Дела о коррупции перестали быть сенсацией
Коррупция долгое время была «ахиллесовой пятой» России, но ситуация изменилась, говорят эксперты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Коррупционные дела в отношении чиновников перестают быть чем-то из ряда вон выходящим и становятся системной практикой, обращают внимание эксперты. Это четкий сигнал, что злоупотреблять своими должностями не позволено никому. И период, когда коррупция считалась «ахиллесовой пятой» России, уходит в прошлое.
«Долгое время нас критиковали за коррупцию, называли одной из самых коррумпированных стран мира. Это стало устойчивым стереотипом, который упорно раскручивали и западные политики, и индустрия кинематографа, и сидящие на грантах зарубежных фондов НКО.
Но ситуация изменилась, и сегодня мы видим, что как раз в России и происходит настоящая борьба с коррупцией.
Если раньше каждый арест коррупционера, каждое уголовное дело о взятке или превышении полномочий становилось сенсацией, то сегодня это — устойчивая линия информационной повестки. А если в стране системно борются с коррупцией, значит, и общество становится здоровым», — комментирует главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации Олег Ефросинин.
Стимулом к выходу борьбы с коррупцией на новый уровень стала специальная военная операция. Она высветила все то, что мешает жить и развиваться обществу и государству, полагает ветеран СВО, военнослужащий Севастопольского военного гарнизона, лектор общества «Знание» Евгений Колмогоров.
«Мы, защищая наши границы, очень хотим, чтобы внутри страны также запускался процесс „очищения“ от предателей, которые продают страну. Потому такое повышенное внимание президента к вопросам борьбы с коррупцией для нас, участников СВО, особо важно. Мы должны быть уверены, что то, с чем мы боремся на поле боя, точно не будет внутри страны. И благодаря усилиям верховного главнокомандующего мы в этом уверены», — говорит Колмогоров.
