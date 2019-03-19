31-летний житель Сургута устроил стрельбу из автомата на собственной свадьбе. Полиция уже нашла мужчину и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
В правоохранительные органы обратились жители города, которые видели, как на парковке одного из городских культурных центров мужчина выстрелил из автомата в воздух, после чего скрылся. На место приехала полиция и нашла шесть гильз.
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в городе был объявлен план «Перехват», в результате чего мужчина был задержан. Он не стал отрицать вину и отдал полицейским охолощенный автомат (не огнестрельный). До суда его отпустили под подписку о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.