На Украине оценили возможность военного вторжения России

Россия обладает крупнейшей сухопутной армией в Европе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Военный конфликт между Украиной и Россией возможен, если Киев «сам это разрешит». Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала NewsOne.

«Если мы сами не разрешим, то вероятность того, что будет проведена военная операция, не такая большая», — приводит его слова RT. Бывший глава СБУ уточнил, что боевые действия могли бы начаться в рамках миротворческой операции в случае определенной политической ситуации на Украине.

По словам Смешко, Киеву не стоит вовлекать Россию во внутриукраинский конфликт, потом что РФ является вторым ядерным государством в мире и обладательницей крупнейшей сухопутной армии в Европе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Россия хочет наладить отношения с Украиной и готова к диалогу с новым руководством страны. Однако из-за «грязной избирательной кампании» не видит, с кем можно будет вести разговор в будущем. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.