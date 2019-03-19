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Пермская порноактриса потеряла сознание на съемках в США

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 13:06
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Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, стриптиз, бдсм, эротика, секс, ролевые игры
Девушку быстро доставили в больницуФото: Алексей Колчин © URA.RU

Пермская порноактриса Виктория Сверчкова потеряла сознание во время работы на съемках в штате Индиана (США). Девушка соблюдала жесткую диету, и ее организм не выдержал нагрузок на площадке.

«Виктория держала жесткую диету и не выдержала такую нагрузку во время съемок», — приводит слова продюсера порнозвезды портал «Вкурсе.ру».

Отмечается, что Сверчкова потеряла сознание в самый разгар сексуальной оргии. Девушку быстро доставили в больницу. По словам ее продюсера, сейчас она находится под наблюдением врачей.

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