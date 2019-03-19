Пермская порноактриса потеряла сознание на съемках в США

Пермская порноактриса Виктория Сверчкова потеряла сознание во время работы на съемках в штате Индиана (США). Девушка соблюдала жесткую диету, и ее организм не выдержал нагрузок на площадке.
«Виктория держала жесткую диету и не выдержала такую нагрузку во время съемок», — приводит слова продюсера порнозвезды портал «Вкурсе.ру».
Отмечается, что Сверчкова потеряла сознание в самый разгар сексуальной оргии. Девушку быстро доставили в больницу. По словам ее продюсера, сейчас она находится под наблюдением врачей.