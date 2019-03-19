Светская львица, экс-супруга бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина («Единая Россия») Илона Столье, запомнившаяся вульгарными видео и высказыванием о «нищебродах», вновь открыла свою страницу в Instagram. Теперь ее фото может посмотреть любой желающий.
Столье открыла Instagram фотографией в черном пиджаке, черной лоснящейся блузке и с дорогим ожерельем с драгоценными камнями. Она подписала снимок стихотворением о сексе и сигаретах. Столье также посоветовала «класть на запреты» тем, кто «хочет свободы», и позвала подписчиков «в наш укромный приют».
Экс-супруга депутата открыла страницу совсем недавно, но по немногочисленным комментариям можно судить, что пользователи Instagram рады возвращению светской львицы. «Клевая», — заметила svetlanalei. Пользователи missmisselena и germanlarkin пообещали «вступить в клуб». И только alex_an_juk пошутил про «членский взнос».
Ранее Столье оскандалилась на всю Россию из-за своего высказывания о нищебродах. Светская львица заявила, что «быдлу и нищебродам не место» в элитных ресторанах. В соцсетях на Столье обрушилась волна негатива, из-за которого девушке пришлось закрыть страницу в Instagram.