18 марта 2019

Свердловский замминистра займется привлечением инвесторов и денег в регион

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 16:37
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Конкурс на должности министра экономики и министра инвестиций и развития Свердловской области. Екатеринбург, породнов александр
Породнов ранее курировал туристическое направление в министерстве инвестицийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов возглавил областное Агентство по привлечению инвестиций. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Агентство должно стать полноценным „одним окном“ для российских и зарубежных инвесторов, предоставляющим актуальную информацию о регионе, существующих ресурсах и возможностях», — сказал Породнов. По его словам, до конца марта будет утверждена программа мероприятий агентства на 2019 год. Его задачей будет увеличение притока частных средств на региональные проекты и привлечение в Свердловскую область крупных деловых мероприятий.

Породнов ранее занимал должность заместителя министра инвестиций и развития. Он курировал туристическое направление, с его фамилией был даже связан громкий скандал в 2016 году, когда силовики устроили массовую проверку аффилированности свердловских чиновников с бизнесом.

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