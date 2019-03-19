Свердловский замминистра займется привлечением инвесторов и денег в регион

Бывший замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов возглавил областное Агентство по привлечению инвестиций. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
«Агентство должно стать полноценным „одним окном“ для российских и зарубежных инвесторов, предоставляющим актуальную информацию о регионе, существующих ресурсах и возможностях», — сказал Породнов. По его словам, до конца марта будет утверждена программа мероприятий агентства на 2019 год. Его задачей будет увеличение притока частных средств на региональные проекты и привлечение в Свердловскую область крупных деловых мероприятий.
Породнов ранее занимал должность заместителя министра инвестиций и развития. Он курировал туристическое направление, с его фамилией был даже связан громкий скандал в 2016 году, когда силовики устроили массовую проверку аффилированности свердловских чиновников с бизнесом.