Следственный комитет закрыл дело о драке челябинских депутатов

Челябинские силовики закрыли дело о драке, в которой обвиняли Сергея Шумакова (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет закрыл дело о драке в ресторане «Сухуми» депутата Советского райсовета Челябинска Сергея Шумакова с его коллегой в Калининском райсовете Кириллом Чиглинцевым. Силовики не нашли состава преступления, сообщил «URA.RU» замруководителя следственного отдела по Калининскому району Сергей Чернов.

«Вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по ст. 112 УК РФ [умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью] в связи с отсутствием состава преступления», — сказал силовик.

Шумаков назвал решение следователей логичным. «Я сразу говорил, что не трогал Чиглинцева. Не знаю, какие помыслы были у него, когда решил меня оговорить. Но жаловаться на него за это не буду», — отметил депутат. Чиглинцев сказал, что пока не решил, будет ли оспаривать решение силовиков о закрытии дела. «Я пока официального отказа не получал. Сначала нужно посмотреть формулировку, затем решу, буду ли обжаловать», — добавил он.

Кирилл Чиглинцев пожаловался полицию на побои со стороны Шумакова вечером 22 февраля в кафе «Сухуми». Депутат, назвавший себя потерпевшим, заявил, что в травмпункте ему диагностировали вывих левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины на голове и теле. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сергей Шумаков сразу заявил, что не трогал коллегу-депутата.