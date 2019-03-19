18 марта 2019
17 марта 2019

Лидер скандальной секты подал в суд на главных полицейских Сургута и ХМАО. Он требует вернуть ему шесть ноутбуков и медный шлем

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 17:29
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Ханты-Мансийск. Чиновники, романица василий
Глава УМВД по ХМАО Василий Романица стал ответчиком по иску скандального лидера «живых человеков»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель движения «Живых человеков» Антон Булгаков подал иск в сургутский городской суд. Ответчиками выступают начальник УМВД Сургута Александр Ерохов и глава полиции ХМАО Василий Романица. Об этом Булгаков написал в соцсетях.

«Был подан иск в сургутский городской суд на начальника УМВД города Сургут Ерохова (соответчик начальник УМВД ХМАО-Югры Романица) с требованием вернуть изъятое мое имущество на сумму около 336 тысяч рублей», — пишет Булгаков. В иске указано, что еще осенью в ходе обысков у активиста были изъяты шесть ноутбуков, сотовые телефоны, диктофоны, компакт-диски, банковские карты и медный шлем (его Булгаков оценил в тысячу рублей). Булгаков отмечает, что обращался в прокуратуру, обвиняя полицейских в хищении, но получил отказ. При этом активист считает, что сотрудники МВД незаконно не вернули ему изъятое имущество.

В сургутском суде сообщили «URA.RU», что сведений о таком иске у них пока нет. В пресс-службе УМВД по ХМАО также пока не дали свой комментарий о претензиях Булгакова. С самим активистом пока связаться не удалось.

Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, в их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Отметим, Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению окружного суда.

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