Уральская мать без груди, у которой отобрали детей, подала жалобу в Европейский суд

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 17:35
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Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Савиновских надеется, что ее жалобу в приоритетном порядке рассмотрит ЕСПЧФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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На Урале у «матери без груди» отобрали приемных детей

Юлия Савиновских из Екатеринбурга, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди, подала жалобу в ЕСПЧ. Об этом «URA.RU» рассказал ее адвокат Алексей Бушмаков.

Бушмаков отметил, что жалоба от имени Савиновских была составлена его коллегой Наташей Добревой. В жалобе речь идет о том, что российские власти нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека — о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию. «Это дискриминация и вмешательство в частную жизнь. Мы надеемся, что нашу жалобу рассмотрят в приоритетном порядке. И, может быть, Верховный суд сможет пересмотреть это дело», — сказал Бушмаков.

Органы опеки Екатеринбурга изъяли у Юлии Савиновских и ее мужа двоих приемных детей летом 2017 года. Поводом для этого стало то, что Савиновских вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди. Оспорить это решение в суде Савиновских не смогла. В конце 2018 года она вместе с семьей уехала из России в Испанию.

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