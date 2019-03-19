Уральская мать без груди, у которой отобрали детей, подала жалобу в Европейский суд

Савиновских надеется, что ее жалобу в приоритетном порядке рассмотрит ЕСПЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета На Урале у «матери без груди» отобрали приемных детей

Юлия Савиновских из Екатеринбурга, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди, подала жалобу в ЕСПЧ. Об этом «URA.RU» рассказал ее адвокат Алексей Бушмаков.

Бушмаков отметил, что жалоба от имени Савиновских была составлена его коллегой Наташей Добревой. В жалобе речь идет о том, что российские власти нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека — о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию. «Это дискриминация и вмешательство в частную жизнь. Мы надеемся, что нашу жалобу рассмотрят в приоритетном порядке. И, может быть, Верховный суд сможет пересмотреть это дело», — сказал Бушмаков.

Органы опеки Екатеринбурга изъяли у Юлии Савиновских и ее мужа двоих приемных детей летом 2017 года. Поводом для этого стало то, что Савиновских вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди. Оспорить это решение в суде Савиновских не смогла. В конце 2018 года она вместе с семьей уехала из России в Испанию.