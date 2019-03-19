Назначен врио губернатора Челябинской области

Алексей Текслер возглавил Челябинскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Врио главы региона назначен Алексей Текслер, ранее первый замминистра энергетики РФ, передает ТАСС.

46-летний Алексей Текслер уроженец Челябинска, вырос в Норильске. В 2013 году назначен на должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации. С ноября 2014 года занимает пост Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

Дубровский подал в отставку по собственному желанию сегодня, 19 марта. По информации источников «URA.RU», это решение было принято в Кремле. Причиной стал низкий рейтинг Дубровского и высокая вероятность второго тура на выборах 8 сентября.