Челябинский губернатор Борис Дубровский подал в отставку

Борис Дубровский отправлен в отставку за полгода до истечения срока его полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Заявление об этом он подал на имя президента Владимира Путина вечером 19 марта, сообщили «URA.RU» в его пресс-службе.

«Это мое личное решение. Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы», — говорится в заявлении Дубровского.

По информации «URA.RU», решение было принято в Кремле. Причина — низкий рейтинг и высокая вероятность второго тура на выборах 8 сентября.

Экс-гендиректор ММК Борис Дубровский возглавил область в статусе врио губернатора с 15 января 2014 года, после отставки Михаила Юревича. Он планировал участвовать и в новых выборах главы региона — осенью 2019 года. Однако за пять лет так и не сумел расположить к себе южноуральцев. Особенно его не любили жители Челябинска, куда он назначил мэром своего давнего соратника, экс-главу Магнитогорска Евгения Тефтелева.

ФАС России 18 марта обвинила Бориса Дубровского в картельном сговоре, из-за которого за четыре года частная фирма «Южуралмост» получила более 90% контрактов на дорожное строительство, а десять из них — на 2,4 млрд рублей — незаконно. Решение ФАС будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. В правительстве области заявили, что будут в суде доказывать невиновность главы региона.

Во вторник Борис Дубровский вылетел в Москву. Его пресс-служба уверяла, что он проводит встречи, связанные с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС. Глава фонда «Петербургская политика» и автор telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов днем заявил, что Дубровский вызван в Москву, чтобы подать в отставку.