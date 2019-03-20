В правительстве Ямала определились с лишними чиновниками

Власти Ямала рассказали, кого ждет оптимизация Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В правительстве ЯНАО раскрыли детали процессов по оптимизации кадровых служб и бухгалтерий, которую губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал во время своего большого доклада в конце 2018 года. После внутреннего аудита было решено ликвидировать отделы кадров в семи ямальских департаментах, а бухгалтерий лишатся пять ведомств, — рассказали «URA.RU» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Сколько именно человек при этом реально будет сокращено там пока затрудняются ответить. В правительстве сообщили, что на данный момент в департаменте госзаказа один бухгалтер был переведен на работу в централизованную бухгалтерию, а по остальным вопрос еще решается. В кадровых службах под вопросом судьба 14 специалистов. Их ждет сокращение или перевод в единый отдел кадров.

«Решения по сокращению специалистов будут приниматься на основе всестороннего анализа исполняемых конкретными работниками указанных служб функций, должностных регламентов и нагрузки», — отметили в правительстве. Пока официально ни одного сокращения в рамках оптимизации не произошло.

Во время своего ежегодного отчета Дмитрий Артюхов заявил, что «аппарат ямальских чиновников раздут» и пообещал оптимизацию. После этого стало известно, что в правительстве планируются сокращения чиновников.