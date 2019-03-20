Экс-глава МИД Украины не поверил в окончательный уход Назарбаева

Нурсултан Назарбаев сохранит статус лидера нации, считает бывший министр Фото: Официальный сайт Президента России

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ярким примером несменяемости власти. По его словам, события в Казахстане похожи на политику, проводимую Китаем.

«Во-первых отставка Назарбаева — это пример несменяемости власти. Такую систему создал Дэн Сяопин ( китайский политик, который никогда не занимал пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х гг — прим. редакции) в Китае. Когда все стратегические моменты находились в его руках. Занимался директивами еще до их реализации и находил возможность проявиться тем политическим лидерам, которым он доверял. Думаю, что такая структура будет оформлена и в Казахстане», — отметил Грищенко в интервью украинскому каналу NewsOne.

На вопрос ведущих, почему Назарбаев не дождался своего 30-летия у власти, а решил в отставку раньше, Грищенко отметил, что, скорее всего, данное решение принималось из-за ухудшения здоровья. Также он добавил, что Назарбаев за счет статуса лидера нации сохранит заданный им курс, будет влиять на политику страны. «Он меньше будет влиять на кадровую политику министерств, так как будет доверять президенту, которого посадит на свою должность», — уточнил Грищенко.

Нурсултан Назарбаев, как напоминает Nation News, ушел в отставку 19 марта. О своем решении он объявил в спецобращении к нации, с которым выступил в прямом эфире.