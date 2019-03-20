Сергей Шойгу провел встречу с Башаром Асадом Фото: Минобороны России

Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению президента России. В рамках визита военачальник передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от Владимира Путина.

Во время встречи, как пишет RT, стороны обсудили борьбу с терроризмом, вопрос обеспечения безопасности на Ближнем востоке, тему добровольного возвращения беженцев, а также доставку гуманитарной помощи. По словам главы Минобороны РФ, далеко не все страны устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни в стране.

«Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», — подчеркнул Шойгу. Асад согласился с российским министром, добавив, что ряд стран только на словах борются с терроризмом, а на деле поддерживают его.

Министерство обороны также опубликовало видео полета Сергея Шойгу над Сирией. Воздушное судно главы ведомства сопровождают истребители Су-35С.